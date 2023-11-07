ЕК сообщила об отправке в сектор Газа 320 т гумпомощи

Европейский союз (ЕС) в течение последних недель отправил в Египет восемь самолетов, на борту которых находились 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом 7 ноября сообщила Европейская комиссия (ЕК).

«Во вторник (7 ноября. — Ред.) отправлено два новых рейса со 115 т гуманитарной помощи для сектора Газа. За последние недели число рейсов помощи ЕС Газе достигло восьми, на них отправлено 320 т гуманитарных грузов», — указано в сообщении ЕК в соцсети X (бывшая Twitter).

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

До этого, 14 октября, фон дер Ляйен сообщала, что ЕС в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Пакет срочной помощи будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

После, 27 октября, глава ЕК заявила, что ЕС выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа. По ее словам, €40 млн из этой суммы будет получено благодаря контактам с агентствами ООН. Оставшиеся €10 млн будут направлены на доставку гуманитарной помощи в двумя рейсами через Египет.

17 октября министр иностранных дел Японии Ёко Камикава также сообщила, что Япония отправит гуманитарную помощь на сумму $10 млн для поддержки жителей сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Она добавила, что Токио продолжит прилагать дипломатические усилия по улучшению гуманитарного доступа.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.