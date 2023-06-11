Зависимость США от санкций наносит ущерб стране. Об этом написал обозреватель Макс Бут в статье для The Washington Post.

Как отмечает автор статьи, рестрикции могли бы быть эффективными, однако последние введенные США ограничительные меры имеют расплывчатые и слишком амбициозные цели. По его словам, американские санкции длятся долгое время и не пользуются широкой поддержкой со стороны мирового сообщества.

Согласно данным министерства финансов США, в конце 2021 года ведомство ввело ограничения против 9421 организации и физических лиц, что примерно на 900% больше, чем за последние 20 лет. В 2022 году американский минфин добавил 2549 новых рестрикций, а исключило из санкционного списка только 225. На начало 2023 года санкции США были наложены почти на 12 тыс. субъектов.

Журналист подчеркнул, что большая часть последний санкций носила антироссийский характер, однако ограничительные меры США распространяются на самые разные страны.

По мнению Бута, во многих случаях объекты американских санкций «заслуживают порицания». Также он считает, что ограничения со стороны США являются неэффективными. Поскольку в результате торговые партнеры Вашингтона просто ищут других союзников и альтернативы американскому доллару. Обозреватель указал, что сложившаяся ситуация может подорвать геополитическое и экономическое влияние США.

Также автор статьи считает, что санкции оказались неэффективными в случаях с Кубой, Венесуэлой, КНДР, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.

«Это не аргумент в пользу полного отказа от санкций — иногда лучшей альтернативы нет, — но Вашингтону следует быть гораздо более осторожным и продуманным в их применении», — подытожил Бут.

Ранее, 8 июня, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос заявила, что Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. По ее мнению, антироссийские санкции оказались неэффективными и контрпродуктивными. Ограничительные меры также ускорили сдвиг в развитии РФ.

В МИД РФ 7 июня пообещали ответить на новые санкции США против россиян. США 5 июня расширили санкции в отношении России, включив в ограничительные списки семь физических и одно юридическое лицо. Поводом для введения санкций стали усилия данных лиц по якобы дестабилизации обстановки в Молдавии.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Он отметил, что действия Евросоюза противоречат здравому смыслу и просто не работают.

Министерство финансов США 19 мая сообщило о расширении списка антироссийских санкций в рамках обязательств Соединенных Штатов, которые они дали другим странам на саммите G7. Рестрикции касаются 46 физических лиц.

В этот же день американский минторг сообщил, что США ввели новые экспортные ограничения против России. Так, под новые рестрикции также попали якобы связанные с Россией компании из Армении и Киргизии. Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций в Россию и Белоруссию, в списке — стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что новый запрет на поставки ряда товаров из РФ обесценивает ранние заявления США о том, что под ограничения не попадет гуманитарная продукция.

12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

В апреле министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.