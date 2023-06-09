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Французский полковник назвала изоляцию России серьезной ошибкой Запада

Французский полковник Галактерос назвала изоляцию России серьезной геополитической ошибкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. Об этом в четверг, 8 июня, заявила в эфире «Соловьев LIVE» доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос.

Она считает, что антироссийские санкции оказались неэффективными и контрпродуктивными. Ограничительные меры также ускорили сдвиг в развитии РФ.

«Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира», — рассказала полковник.

Галактерос добавила, что возникает вопрос о необходимости продолжения экономической и военной поддержки Киева. По ее мнению, Украина оказалась банкротом, политически и экономически нежизнеспособным государством для Европы, что не хотят признавать западные лидеры.

«Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию»
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Ранее, 8 июня, газета Politico сообщила об отсутствии договоренности по 11-му пакету антироссийских санкций. Эту информацию подтвердили европейские дипломаты. Против принятия нового пакета санкций выступают Венгрия и Греция.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Он отметил, что действия Евросоюза противоречат здравому смыслу и просто не работают.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решения об 11-м пакете санкций в отношении России и новом транше военного финансирования Украине.

При этом 20 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, обходивших ограничения.

До этого, 12 мая, президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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