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Орбан назвал неразумным введение 11-го пакета санкций против России

Премьер Венгрии Орбан: введение 11-го пакета санкций против России — неразумное решение
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Annegret Hilse
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 мая заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций.

«Венгрия — страна, которая считает, что если вы сделали что-то уже 10 раз <...> и это не увенчалось успехом, неразумно делать это 11-й раз», — сказал он на Катарском экономическом форуме.

По мнению венгерского премьера, санкционная политика ЕС противоречит здравому смыслу и просто не работает.

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Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Российская Федерация выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие.

Кроме того, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решение об 11-м пакете санкций в отношении России и новом транше военного финансирования Украине.

При этом ранее, 20 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, обходивших ограничения.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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