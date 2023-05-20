В новый пакет санкций ЕС войдет более 90 компаний по всему миру

Евросоюз (ЕС) включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода санкций против России. Об этом в субботу, 20 мая, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

По ее словам, около восьми компаний зарегистрировано в Китае.

«Мы серьезно настроены прекратить обход санкций. И поэтому в 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны», — сказала она.

Днем ранее министерство финансов США ввело санкции против девяти китайских компаний за связи с Россией. Под ограничения попали также компании из Канады, Эстонии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других стран.

Тогда же американский минторг сообщил, что США ввели новые экспортные ограничения против РФ. Под рестрикции попали якобы связанные с Россией компании из Армении и Киргизии. Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций в Россию и Белоруссию, в списке — стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.

Однако, как заявил 19 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены в том числе отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования, что противоречит заявлениям США о выведении подобных товаров из-под санкций. Он отметил, что формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона, когда увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.