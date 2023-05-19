США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ

Министерство финансов США ввело санкции против девяти китайских компаний за связи с Россией. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 19 мая.

Организации зарегистрированы на территории материкового Китая, а также в Гонконге и Макао.

Под ограничения попали также компании из Канады, Эстонии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других стран.

Как сообщил Sputnik Кыргызстан, рестрикции затронули также киргизскую компанию Tro.Ya, которая является поставщиком электронного оборудования и компонентов, а также промышленной автоматики, навигационного оборудования и компонентов для телекоммуникаций.

Минфин США сообщил о расширении списка антироссийских санкций ранее в этот день. Рестрикции коснулись 46 физических лиц. Также в списке оказались граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна и 71 юридическое лицо.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций в Россию и Белоруссию, в списке: стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.

В апреле министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.