Посол РФ прокомментировал очередную волну антироссийских санкций США

Новый запрет на поставки ряда товаров из РФ обесценивает ранние заявления США о том, что под ограничения не попадет гуманитарная продукция. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает», — говорится в Telegram-канале посольства.

Антонов выразил предположение, что замысел Вашингтона — отпугнуть партнеров от российского рынка, запугать бизнес и общественность, убедив, что страна якобы находится «под колпаком ограничений».

Также посол считает, что США пытаются надавить не только на Россию, но и на развивающиеся страны, в том числе на так называемый глобальный Юг, с которым РФ активно налаживает экономические связи. По мнению дипломата, такие шаги администрации Штатов только помешают их долгосрочным целям.

«Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — заявил Антонов.

19 мая американский минторг сообщил, что США ввели новые экспортные ограничения против России. Так, под новые рестрикции также попали якобы связанные с Россией компании из Армении и Киргизии. Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций в Россию и Белоруссию, в списке — стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.

Ранее в этот же день министерство финансов США сообщило о расширении списка антироссийских санкций в рамках обязательств Соединенных Штатов, которые они дали другим странам на саммите G7. Рестрикции касаются 46 физических лиц.

В апреле министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.