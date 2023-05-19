Минфин США расширил список антироссийских санкций

Минфин США 19 мая сообщил о расширении списка антироссийских санкций. Рестрикции касаются 46 физических лиц, сообщило ведомство на своем официальном сайте.

Также в списке оказались граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна и 71 юридическое лицо. Новые ограничительные меры были опубликованы в рамках обязательств Соединенных Штатов, которые они дали другим странам на саммите G7 в Японии.

Ранее в этот день американский минторг сообщил, что США ввели новые экспортные ограничения против России. Так, под новые рестрикции также попали якобы связанные с Россией компании из Армении и Киргизии. Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций в Россию и Белоруссию, в списке: стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.

В апреле министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

В том же месяце минфин ввел дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран. Так, под ограничения попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попали под ограничения.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.