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Минфин США ввел новые санкции против физлиц и юрлиц из РФ и ряда других стран

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Фото: Commons.wikimedia.org/Roman Boed
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В отношении десятков юридических и физических лиц из России, Венгрии и Кипра были введены дополнительные санкции. Об этом 12 апреля сообщил минфин США на своем официальном сайте.

Среди компаний, попавших в санкционные списки, оказались АО «Холдинговая компания Металлоинвест», ПАО «МегаФон», Общества с ограниченной ответственностью «ЮСМ Телеком» или ООО «Аккерманн Цемент Са» и другие.

Кроме того, среди физических лиц, попавших в санкционные списки, оказались вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих.

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попали под ограничения.

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Накануне, 11 апреля, Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц и 34 организации. Тогда же посол России в Оттаве Олег Степанов заявил о том, что новые санкции Канады в отношении российских физических и юридических лиц не будут иметь никаких последствий. Степанов указал, что власти Канады не смогли придумать ничего нового в своей санкционной политике, а «укусить Россию» не получается.

В свою очередь в российском МИДе сообщили о том, что Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции. Отмечается, что в данный список попали представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и спортсмены, причастные к распространению русофобии в Канаде.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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