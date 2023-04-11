Посол России назвал новые санкции Канады жестом пустого символизма

Новые санкции Канады в отношении российских физических и юридических лиц не будут иметь никаких последствий. Об этом 11 апреля заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима премьер-министра Дениса Шмыгаля. Никаких последствий для наших граждан и предприятий от них не будет», — приводит его слова ТАСС.

Степанов указал, что власти Канады не смогли придумать ничего нового в своей санкционной политике, а «укусить Россию» не получается.

Ранее в этот день было объявлено, что Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц и 34 организации.

До этого, 10 марта, власти Канады приняли решение ввести запрет на импорт российских алюминия и стали. Согласно поправкам, любому лицу в Канаде, а также любому канадцу за пределами страны не разрешается «импортировать, покупать или приобретать» из Российской Федерации, в частности, сталь, железо, алюминий и изделия из него.

27 февраля МИД РФ сообщил, что Россия подготовит ответные санкции в отношении рестрикционных мер, введенных против РФ Канадой. Отмечалось, что российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.