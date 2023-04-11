Канада расширила антироссийские санкции

Канада расширила санкционный список в отношении России. Об этом 11 апреля сообщил сайт правительства страны.

В него вошли 14 физических лиц из России и 34 организации.

До этого, 10 марта, власти Канады приняли решение ввести запрет на импорт российских алюминия и стали. Согласно поправкам, любому лицу в Канаде, а также любому канадцу за пределами страны не разрешается «импортировать, покупать или приобретать» из Российской Федерации, в частности, сталь, железо, алюминий и изделия из него.

27 февраля МИД РФ сообщил, что Россия подготовит ответные санкции в отношении рестрикционных мер, введенных против РФ Канадой. Отмечалось, что российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

Ранее, 24 февраля, власти Канады ввели санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России. В санкционный список также вошел экспорт некоторых химикатов, используемых для производства электроники, о чем сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.