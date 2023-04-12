Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции со стороны Оттавы. Об этом 12 апреля сообщили в российском МИДе.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Дж.Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский «мейнстрим» и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», — говорится в сообщении ведомстваю

Отмечается, что в данный список попали представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и спортсмены, причастные к распространению русофобии в Канаде.

«Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц и 34 организации. Тогда же посол России в Оттаве Олег Степанов заявил о том, что новые санкции Канады в отношении российских физических и юридических лиц не будут иметь никаких последствий. Степанов указал, что власти Канады не смогли придумать ничего нового в своей санкционной политике, а «укусить Россию» не получается.

До этого, 10 марта, власти Канады приняли решение ввести запрет на импорт российских алюминия и стали. Согласно поправкам, любому лицу в Канаде, а также любому канадцу за пределами страны не разрешается «импортировать, покупать или приобретать» из Российской Федерации, в частности, сталь, железо, алюминий и изделия из него.

27 февраля МИД РФ сообщил, что Россия подготовит ответные санкции в отношении рестрикционных мер, введенных против РФ Канадой. Отмечалось, что российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.