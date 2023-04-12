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Минторг США внес в черный список 10 российских компаний

Минторг США внес в черный список организации из России, Китая, Армении, Турции и Сирии
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии. Об этом в среду, 14 апреля, сообщается в заявлении ведомства.

В заявлении уточняется, что Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении 28 организаций из разных стран мира. Среди них также Испания, Мальта, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Узбекистан.

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Ранее в этот день сообщалось, что США ввели дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран.

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попали под ограничения.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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