США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении
США ввели новые экспортные ограничения против России, сообщается 19 мая на сайте минторга Соединенных Штатов.
Под новые рестрикции также попали якобы связанные с Россией компании из Армении и Киргизии.
Всего новые санкции коснулись 71 юридического лица.
Кроме того, США ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций в Россию и Белоруссию, в списке: стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.
В апреле министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.
В том же месяце США ввели дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран.
Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попали под ограничения.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.