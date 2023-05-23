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Мишустин заявил о стойкости России перед санкционным давлением Запада

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 мая заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие.

«В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было — сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие», — сказал он во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Мишустин также отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

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В Шанхае ранее в этот день стартовал российско-китайский бизнес-форум. Визит Мишустина продлится два дня. В мероприятии также примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

Кроме того, ожидается, что премьер-министр посетит научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec в Шанхае.

22 мая руководитель внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил, что введение очередного блока антироссийских санкций станет темой обсуждения европейских стран. Как отметила, между тем, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, 11-м пакет санкций против РФ от Евросоюза всё еще находится в разработке.

Днем ранее в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса.

До этого, 20 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО и Евросоюза (ЕС) поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента. Не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада, отметил министр.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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