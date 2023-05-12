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Путин указал на последствия санкций и разрыва международных договоров

Путин: санкции и разрыв договоров в сфере стратстабильности наносят урон международной системе
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной системе. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), которое 12 мая было зачитано министром юстиции России Константином Чуйченко.

«Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносят серьезный урон международной правовой системе, разрушают саму ее суть», — указал президент.

Глава государства добавил, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в сферах политики, безопасности, культуры и спорта.

16 марта Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он отметил, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

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Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что Россия стала чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций. Однако он подчеркнул, что российское правительство продолжает работу по выводу экономики страны на рост и он уже наблюдается, несмотря на санкционное давление.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.

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