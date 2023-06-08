Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Политика
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
Экономика
Gloria Jeans подтвердила утечку данных клиентов
Авто
На российском рынке появился кроссовер Peugeot 408 из Китая
Политика
Песков назвал блокировку российских активов за рубежом грабежом
Экономика
Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России
Общество
В Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича
Авто
Haval Jolion стал бестселлером на российском рынке в сегменте SUV
Мир
МИД КНР заявил о соответствии патрулирований РФ и Китая международному закону
Происшествия
В Луганске четыре человека пострадали после обстрела промзоны ВСУ
Сюжет:

Politico сообщила об отсутствии договоренности по 11-му пакету антироссийских санкций

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Европейского союза не пришли к соглашению по поводу 11-го пакета санкций против России. Об этом 8 июня сообщила газета Politico.

Эту информацию подтвердили европейские дипломаты. Против принятия нового пакета санкций выступают Венгрия и Греция. Они требуют исключения своих компаний из украинского списка «спонсоров конфликта».

Также Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям с другими странами.

«Послы Евросоюза теперь обсудят предложение на встрече в следующую среду, 14 июня, в надежде прийти к соглашению тогда», — рассказал источник.

Санкционное волнение: почему Брюссель взялся за проработку вторичных мер
И к чему приведут рестрикции ЕС против третьих стран

Ранее, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Он отметил, что действия Евросоюза противоречат здравому смыслу и просто не работают.

22 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решения об 11-м пакете санкций в отношении России и новом транше военного финансирования Украине.

При этом 20 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, обходивших ограничения.

12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023