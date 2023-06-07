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В МИД РФ пообещали ответить на новые санкции США против россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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РФ не оставит без ответа решение США ввести санкции против россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии, заявление 7 июня опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США, без ответа, разумеется, не останется», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что США ввели санкции против керамической мастерской в Калуге, которая изготавливает светильники, предположив, что она «в свободное от работы время настраивает жителей Молдавии против пагубного курса проамериканского режима [президента Молдавии Майи] Санду».

21 мая в Молдавии активисты провели акцию протестов при въезде в Кишинев против политики Санду. Люди требовали отставки руководства республики.

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США 5 июня расширили санкции в отношении России, включив в ограничительные списки семь физических и одно юридическое лицо. Поводом для введения санкций стали усилия данных лиц по якобы дестабилизации обстановки в Молдавии.

Москва отвергала бездоказательные обвинения в попытках провести государственный переворот в Кишиневе. Россия неоднократно заявляла о приверженности принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Так, 31 мая, Захарова заявила, что Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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