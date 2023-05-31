Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны сообщило о наведении боевых систем ВВС США против ВКС России в Сирии
Мир
Белый дом попросил задать вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Мир
Макрон призвал ЕС строить отношения с Россией на максимально мирных условиях
Мир
В МИДе заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС
Интернет и технологии
Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей
Общество
В Унцукульском районе Дагестана из-за ливня образовались камнепады
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Дзержинску больше 20 ракет
Мир
Спикер ГД представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
Политика
Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству
Мир
Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor

Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между РФ и Молдавией

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам. Об этом заявила в среду, 31 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова молдавского президента Майи Санду о том, что в отношениях с Россией у страны никогда не было взаимоуважения, хотя Кишинев прилагал для этого много усилий.

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, «обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык».

Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией
Кишинев нацелен на полный разрыв отношений

В марте Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает она, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

В том же месяце стало известно, что румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, по которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией.

Разговоры об этом велись еще в прошлом году. Президент Молдавии тогда отмечала, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением.

27 мая Санду заявила, что поддержка со стороны населения идеи воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Она признала, что около 1 млн граждан Молдавии из 2,68 млн имеют румынские паспорта. По словам главы государства, многие боятся объединения двух стран.

Кроме того, 4 мая заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что НАТО подпитывает амбиции нынешних властей Молдавии, заявляет о намерении выстраивать с республикой военно-техническое сотрудничество и всячески поощряет дипломатически неприличную антироссийскую риторику.

В тот политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал «Известиями», что многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за «драконовских» штрафов. По его словам, власти республики давно перешли «все морально-этические барьеры или принципы».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023