Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам. Об этом заявила в среду, 31 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова молдавского президента Майи Санду о том, что в отношениях с Россией у страны никогда не было взаимоуважения, хотя Кишинев прилагал для этого много усилий.

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, «обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык».

В марте Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает она, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

В том же месяце стало известно, что румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, по которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией.

Разговоры об этом велись еще в прошлом году. Президент Молдавии тогда отмечала, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением.

27 мая Санду заявила, что поддержка со стороны населения идеи воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Она признала, что около 1 млн граждан Молдавии из 2,68 млн имеют румынские паспорта. По словам главы государства, многие боятся объединения двух стран.

Кроме того, 4 мая заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что НАТО подпитывает амбиции нынешних властей Молдавии, заявляет о намерении выстраивать с республикой военно-техническое сотрудничество и всячески поощряет дипломатически неприличную антироссийскую риторику.

В тот политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал «Известиями», что многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за «драконовских» штрафов. По его словам, власти республики давно перешли «все морально-этические барьеры или принципы».