Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

Объединение Молдавии с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. Об этом 28 апреля заявила молдавский лидер Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

«Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет», — сказала лидер.

По ее словам, в настоящее время народ Молдавии этого не хочет или нет необходимого количества граждан, поддерживающих эту цель.

Ранее на этой неделе бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ заявил о необходимости объединения страны с Румынией для защиты НАТО и Евросоюза от якобы имеющейся военной угрозы.

В 2009 году Бухарест упростил получение гражданства для молдаван. Жителей Молдавии освободили от прохождения собеседования на знание румынского языка, истории страны и культурных традиций. Теперь румынский паспорт могут получить все, кто проживал на территории Молдавии до 1940 года (на тот момент Бессарабия, две трети которой приходятся на Молдавию, была частью Румынии), а также их потомки до третьего колена.

При этом молдаванам не нужно отказываться и от своего «основного» паспорта. Большинство граждан республики сейчас используют румынское гражданство, чтобы без специальной визы работать на территории ЕС, периодически возвращаясь домой.