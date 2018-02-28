Тихая ассимиляция

Каждый седьмой житель Молдавии уже имеет румынский паспорт, еще 300 тыс. молдаван ожидают получения гражданства соседней страны в будущем. Об этом «Известиям» рассказали в молдавском правительстве и парламенте, отметив, что итогом такой политики может стать потеря суверенитета республики. При этом унионистское движение всё больше распространяется среди молодежи, так как паспорт Румынии дает его обладателям разрешение на работу в ЕС. Подобное развитие ситуации чревато образованием единого румыно-молдавского государства, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

В 2009 году Бухарест упростил получение гражданства для молдаван. Жителей Молдавии освободили от прохождения собеседования на знание румынского языка, истории страны и культурных традиций. Теперь румынский паспорт могут получить все, кто проживал на территории Молдавии до 1940 года (на тот момент Бессарабия, две трети которой приходятся на Молдавию, была частью Румынии), а также их потомки до третьего колена. При этом молдаванам не нужно отказываться и от своего «основного» паспорта: они имеют право получить второй без всяких преград. Большинство граждан республики сейчас используют румынское гражданство, чтобы без специальной визы работать на территории ЕС (зачастую, кстати, не на территории Румынии), периодически возвращаясь домой.

Два источника в правительственных кругах Молдавии заявили «Известиям», что в настоящий момент около 500 тыс. жителей Республики Молдова уже имеют румынское гражданство, а еще 300 тыс. человек находятся в очереди. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в парламенте страны.

moldova2 Пограничный пункт Оанча на молдавско-румынской границе Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

— Фактически происходит «латентный аншлюс». Учитывая численность нашего населения, 800 тыс. — это серьезная проблема (в Молдавии проживает около 3,5 млн человек. — «Известия»), — сказал «Известиям» депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. — В Молдавии преподается румынская, а не молдавская история. Румыния признала независимость Молдавии от СССР, но до сих пор не подписала пограничного договора, фактически не признав наши границы. Многие румынские политики открыто говорят, что Бессарабия — это их территория. Кроме того, Бухарест приступил к экономической интеграции. Он пытается приватизировать газопровод Яссы–Кишинев, а румынские банки и компании постепенно поглощают местные предприятия. Наступление идет в политическом и экономическом плане.

В румынском МИДе открестились от каких-либо попыток интегрировать Молдавию, отметив, что «Румыния была первой страной, которая признала независимость Республики Молдова 3 сентября 1991 года».

— Крепкие отношения между двумя странами основаны на принципах международного права, а Румыния постоянно оказывает поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдавии, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Несмотря на официальную позицию Бухареста, нельзя забывать, что упрощение процедуры получения румынского гражданства пришлось на эру правления одного из главных сторонников унионизма — экс-президента Румынии Траяна Бэсеску (занимал этот пост с 2004 по 2014 год). Сейчас бывший румынский лидер — почетный председатель молдавской Партии национального единства, которая продвигает идею интеграции двух стран. При этом в январе 2018 года Траян Бэсеску заявил, что намерен представить законопроект о румыно-молдавском объединении.

moldova1 Во время марша, приуроченного к 200-летию объединения Бессарабии с Россией Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Унионистское движение зародилось еще в XIV веке. Идею традиционно поддерживает большинство румынского населения, а сейчас она набирает популярность и в соседней Молдавии. Например, в январе текущего года несколько молдавских сел приняли символические декларации о присоединении к Румынии. Кроме того, последние опросы демонстрируют, что около 22% молдаван поддерживают объединение двух стран.

— Населением Молдавии движут прагматичные интересы. Румынский паспорт дает право работать на территории ЕС, рассчитывать на получение финансовых льгот и социальной помощи от европейских фондов. Экономическая ситуация в Румынии лучше, чем в Молдавии. Необходимо также помнить о языковой, исторической и религиозной близости двух стран, — заявил «Известиям» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. — Румынское правительство приветствует эту тенденцию, чтобы поднять свой рейтинг в глазах электората. Идея собирания румынского этноса пользуется поддержкой среди граждан. Вполне реально, что в будущем мы станем свидетелями объединения двух стран.

Сейчас Молдавия — одна из беднейших стран Европы со средней зарплатой около €200. Именно тяжелая экономическая ситуация и высокая безработица подталкивают многих граждан к поиску «нового дома». Жители страны уезжают не только в Румынию — по данным Росстата, в 2017 году из Молдавии в РФ переехало более 30 тыс. человек. Москва, однако, не предоставляет гражданам Молдавии никаких льгот при оформлении российских паспортов. Поэтому Румыния — наиболее удобный вариант в поисках лучшей жизни.

Потенциальное объединение двух стран, однако, может дестабилизировать ситуацию внутри Молдавии. Несмотря на растущую поддержку унионизма, половина населения по-прежнему выступает за сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом. Кроме того, интеграция может разморозить приднестровский конфликт, а также спровоцировать возрождение идеи о независимости в Гагаузии.