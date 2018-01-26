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В ООН назвали страны с наибольшим сокращением населения к 2050 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ООН назвали страны, в которых к 2050 году наиболее сократится население. Данные опубликованы в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам «Перспективы мирового народонаселения» на сайте ООН.

В организации отметили, что ежегодно прирост мирового населения составляет 83 млн человек. Такая тенденция сохранится и до 2050 года, однако в десяти странах наоборот наблюдается сокращение населения, которое достигнет пика к 2050 году.

Самое быстро сокращение численности жителей наблюдается в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Молдавии, Румынии, Сербии, Хорватии и Украине.

По данным ООН, в Болгарии в 2017 году проживало 7 млн человек. К 2050 году там останется не более 5, 4 млн человек. Аналогичная ситуация в Хорватии.

Население Латвии сократится с 1,9 млн человек до 1,5 млн. В Литве эксперты прогнозируют сокращение населения с 2,8 млн человек до 2,4 млн.

Население Польши к 2050 году станет меньше на 6 млн человек – с 38,1 млн до 32,3 млн.

В Молдавии и Сербии численность населения сократится на 1 млн и составит 3,2 млн  и 7,4 млн человек соответсвенно.

Резко сократится население Румынии – на 5 млн. К 2050 году в стране останется 14,3 млн по сравнению с 19,6 в 2017 году.

Резкий спад численности населения произойдет на Украине. С 44,2 млн человек в 2017 году к 2050 году останется 36,4 млн человек.
Также демографический спад прогнозируется и в России. В 2017 году в стране проживало 143,9 млн человек, к 2030 году останется 140,5 млн.

По данным Минздрава, смертность жителей России во всех возрастных группах в прошлом году значительно снизилась.

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