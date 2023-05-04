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Политолог назвал давлением на население запрет на георгиевскую ленту в Молдавии

Политолог Мартынов: молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за драконовских штрафов
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Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua via ZUMA Wire
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Многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за «драконовских» штрафов. Таким мнением 4 мая с «Известиями» поделился политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее в этот день глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил на брифинге, что демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до $500, юридическим — до $1670, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«На фоне тотального обнищания населения, особенно в последние год-два, с таким некомпетентным управлением [президента страны] Майи Санду такие драконовские штрафы — аргумент, чтобы не делать этого (не носить ленту. — Ред.) для многих. Где-нибудь в Кишиневе, наверное, остерегутся. В какой-нибудь Гагаузии как носили георгиевские ленточки, так и будут носить», — сказал он.

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Мартынов добавил, что молдавские власти давно перешли «все морально-этические барьеры или принципы».

19 апреля 2022 года президент Молдавии Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V. За ношение, демонстрацию и распространение георгиевской ленты предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500).

В мае 2022 года полиция Молдавии оштрафовала около 300 участников «Бессмертного полка» в Кишиневе с георгиевскими лентами. Среди них оказался и бывший президент Игорь Додон. По словам Додона, запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным и преследует цель искусственного разделения общества.

Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

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