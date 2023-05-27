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Санду заявила об отсутствии в Молдавии поддержки объединения с Румынией

Президент Молдавии Санду: поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Население Молдавии не поддерживает объединение страны с Румынией. Об этом 27 мая заявила президент республики Майя Санду.

«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — сказала она порталу Géopolitique Profonde.

Санду признала, что около 1 млн граждан Молдавии из 2,68 млн имеют румынские паспорта. При этом, по ее словам, многие боятся объединения двух стран.

«Действительно, есть дискуссия, которая ведется уже давно, но опять же для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — отметила она.

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Ранее, 18 мая, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил об объединении с Румынией после вступления Кишинева в Евросоюз. По его словам, после этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга.

В марте Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

Год назад Санду отмечала, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением.

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