В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией

Молдавия и Румыния могут объединиться после вступления Кишинева в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил в четверг, 18 мая, министр энергетики республики Виктор Парликов.

«Объединение произойдет через интеграцию Молдавии в ЕС. После этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга», — сказал он в интервью порталу Psnews.ro на YouTube-канале.

По словам Парликова, тогда будет проще провести политико-административное объединение, а в настоящее время необходимо убрать барьеры между гражданами.

31 марта стало известно, что румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, по которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией.

В том же месяце президент Молдавии Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».