Замглавы МИД РФ Галузин рассказал об опасном сближении Молдавии с НАТО

Североатлантический альянс подпитывает пронатовские амбиции нынешней власти в Молдавии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Руководители государств НАТО всё более активно присматривают Молдавию на роль как бы еще одной Украины. В частности, подпитывают пронатовские амбиции нынешней власти в Кишиневе, заявляют о намерении выстраивать с ней военно-техническое сотрудничество и всячески поощряют абсолютно дипломатически неприличную антироссийскую риторику, к которой буквально на ежедневной основе прибегает высшее молдавское руководство, хотя на самом деле оно не совсем молдавское», — отметил дипломат.

При этом замглавы МИД России заметил, что у подавляющего большинства руководства имеются румынские паспорта.

«И судя по тому, что переименовали молдавский язык в румынский, напрашивается вывод, что все-таки они больше румынские граждане, чем молдавские. И их политика нацелена скорее на поощрение экспансионистских амбиций Румынии в отношении Молдавии и на форсированное сближение страны с НАТО, а не на обслуживание коренных интересов молдавского народа, который не настроен на конфронтацию с Россией», — сказал он.

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«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»