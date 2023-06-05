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США расширили список санкций против России

США ввели санкции против семи физических и одного юридического лица РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США расширили список санкций против России, включив в него семь физических и одно юридическое лицо. Данная информация была опубликована в понедельник, 5 июня, на сайте министерства финансов США.

Согласно сообщению, поводом для включения семи физических и одного юридического лица в санкционные списки стали усилия данных лиц по якобы дестабилизации обстановки в Молдавии.

«Введенные сегодня санкции проливают свет на <…> усилия России по дестабилизации демократических стран <…> Соединенные Штаты наряду с ЕС по-прежнему привержены преследовать лиц, занимающихся подобной деятельностью против правительства Молдавии», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон о новых санкциях.

В сообщении утверждается, что попавшие 5 июня под санкции лица якобы являются участниками глобальной информационной операции, нацеленной на дестабилизацию обстановки на Украине, а также в Молдавии, США, Великобритании, ЕС и Балканских странах. Однако каких-либо доказательств в публикации не содержится.

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Россия неоднократно заявляла о приверженности принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, Москва отвергала бездоказательные обвинения в попытках провести государственный переворот в Кишиневе. Например, 31 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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