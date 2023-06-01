Встретились лобби: Молдавия приняла политическую элиту Европы

В Молдавии прошел II саммит Европейского политического сообщества — 47 глав государств и правительств Евросоюз собрались, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики, экологии и другие общие для них проблемы. Никаких конкретных решений на саммите принято не было — впрочем, их и не ожидалось. Но площадка стала возможностью для президентов Молдавии и Украины пролоббировать свои интересы на крупном политическом форуме . Для Майи Санду — ускорение евроинтеграции и отрыв от России, для Владимира Зеленского — потребовать еще больше оружия.

Молдавия принимает Европу

1 июня в шато Castel Mimi в селе Бульбоака прошел II саммит Европейского политического сообщества. В Молдавию прибыли 47 глав государств и правительств Евросоюза, представители тех стран, которые официально идут по пути евроинтеграции , а также государства, которые не объявляли о своем стремлении вступить в ЕС — в частности, Армения и Азербайджан.

Сама идея проведения подобного рода саммитов принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, по замыслу на них должны были обсуждать вопросы коммуникации между странами и координации действий по тем вопросам, которые важны для Европы.

Первая встреча прошла в Праге летом 2022-го , уже после начала российской спецоперации на Украине. И эти события внесли коррективы в планы европейских политиков — главной темой стали вопросы безопасности. В Молдавии повестка не сильно отличалась , но заявлены были и другие темы — энергетика, экология, дальнейшая интеграция Европы.

Справка «Известий» В этом году только что переизбранный на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал участвовать в саммите. В итоге на встрече собрались высокие представители всех 27 стран Евросоюза, а также Албании, Андорры, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Исландии, Лихтенштейна, Молдавии, Монако, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Сан-Марино, Сербии, Швейцарии, Украины, Турции и Великобритании. Кроме того, на саммит приехали главы Европейского Совета, Европейской комиссии и Европарламента.

Домашние заготовки

Молдавия принимает саммит спустя почти год после того, как вместе с Украиной получила статус кандидата в ЕС . Молдавский президент Майя Санду изначально, придя к власти, заявляла о курсе на евроинтеграцию и снижении зависимости от Москвы. После начала СВО Кишинев практически полностью прекратил контактировать с Россией, а также заявил о планах денонсировать ряд соглашений с СНГ и выйти из Межпарламентской ассамблеи содружества.

Европа делает встречные шаги. 31 мая Санду на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявила о новом соглашении с ЕС о либерализации тарифов роуминга .

Кроме того, Евросовет накануне внес в санкционные списки молдавских политиков и бизнесменов «за дестабилизирующие действия» и «подрыв территориальной целостности Украины» . Среди них — оппозиционный политик Илан Шор, которого в Молдавии заочно приговорили к 15 годам заключения (его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег).

1 июня стало известно о выделении Кишиневу Международным банком реконструкции и развития $211 млн, из которых $111 млн — грант, и $100 млн — кредит.

Сама Молдавия также выполнила «домашнюю работу» перед саммитом. 21 мая в Кишиневе прошло «национальное собрание» — на митинге, собранном властями, была принята резолюция, в которой говорится, что курс Молдавии на вступление в ЕС может быть закреплен в конституции (сейчас страна законодательно нейтральна), а сама интеграция в Евросоюз должна, по мнению Санду, завершиться до 2030-го. Переговорный процесс она стремится запустить уже до конца этого года.

Полиция заявила о 75 тыс. участниках провластного митинга. Оппозиция встретила их акциями протеста, правда, по оценкам наблюдателей, менее крупными.

До саммита Кишинев также успел начать процедуру отмены 9 Мая в стране : правящая партия «Действие и солидарность» решила перенести празднование Дня Победы с 9-го на 8 мая и переименовать его сообразно историографическим традициям, принятым в европейских странах.

— Кишинев очень доволен проведением этого саммита, для него это большое дело . Ведь появление в рамках Европейского политического сообщества стран, не входящих в Евросоюз, — сигнал для элит и местного населения, что их ждут в ЕС, — сказал «Известиям» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев, добавив, что для Европы сейчас важно оторвать Молдавию от России, в том числе в энергетическом плане.

Разрешите вступить

До последнего пытались держать интригу киевские власти — приедет ли президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, учитывая внешнеполитическую активность украинского лидера в последние недели, вряд ли было возможно, что он проигнорирует этот саммит. Столь представительное мероприятие, в то время как Киев активно пытается выбить из западных партнеров дополнительное вооружение, Зеленский не мог пропустить.

Судя по первому его заявлению в Молдавии, президент Украины явно был намерен использовать площадку исключительно в своих военных и условно политических целях — он анонсировал «много двусторонних встреч», целью которых было не только развитие «коалиции истребителей», но и формирование «коалиции Patriot». Но как минимум встреча с президентом Сербии Александром Вучичем не оказалась результативной для Зеленского — руководитель балканской страны заявил, что его переговоры с украинским коллегой никак не повлияли на позицию Белграда относительно санкций против России.

Говорил Зеленский и о собственной «формуле мира» , и о том, что все страны, которые граничат с Россией и «не хотят быть атакованными», должны вступить в ЕС и НАТО.

При этом глава Украины скептически оценивает и перспективы вступления в Североатлантический альянс для своей собственной страны — надежды Киева на подобное развитие событий «становятся все более и более отдаленными», заявил он, добавив, что на грядущем саммите блока в Вильнюсе Киев надеется получить четкое приглашение на вступление.

Шансы на это, вероятно, не так велики — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро после заседания глав МИД НАТО, которое 1 июня проходит в Осло, заявил, что «присоединение воюющей страны к НАТО не может появиться на повестке дня» саммита в Литве .

— Европа использует любую возможность, чтобы подчеркнуть свою консолидацию, хотя внутри очень много разногласий и отнюдь не только по России и Украине. Но наличие угрозы, наличие конфликта, наличие необходимости сплачиваться вместе с США — все это позволяет внутренние противоречия сохранять, по крайней мере, под контролем. Соответственно, нужны какие-то жесты, а Европейское политическое сообщество — это способ показать единство с теми странами, которые в ЕС не входят: ничего конкретного не обещать, но ободрить , — заметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Стремления Санду

У Санду же свои планы на политические дивиденды от саммита. Сам по себе факт проведения мероприятия в Молдавии дает Кишиневу серьезный сигнал о поддержке его евроинтеграционного курса . Однако исторический опыт показывает, что статус кандидата вовсе не гарантирует прием в сообщество. Так, Турция ожидает в статусе кандидата с 1987 года, Северная Македония с 2004-го, Черногория с 2008-го, Албания и Сербия — с 2009-го.

Надо отметить, что Кишиневу удалось заручиться поддержкой, хоть и не подкрепленной документами, определенной группы европейских политиков.

— Тот факт, что мы встречаемся здесь, является не только знаком поддержки Молдавии, но и поддержки ее европейского пути. Переговоры о присоединении должны начаться уже в этом году, — заявила на саммите глава Европарламента Роберта Метсола.

Не смущает европейских топ-чиновников и факт, что в Молдавии существуют территориальные споры — Приднестровская Молдавская Республика довольно четко обозначала свою позицию против евроинтеграции . Тут надо подчеркнуть, что Тирасполь не рассматривает себя частью Молдавии.

— Движение Молдавии [в ЕС] не зависит от событий в Приднестровье. Кипр стал членом ЕС, имея территориальные проблемы. Молдавия может также это сделать , — отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По итогам саммита Санду заявила, что евроинтеграция не предполагает отказа от позиции Кишинева, что Приднестровье — часть Молдавии.

Впрочем, эксперты считают, что диалогу Кишинева и Брюсселя по большей части способствует конфликт на Украине.

— Переговоры ЕС и Молдавии, скорее всего начнутся, потому что после того, как Украина официально получила статус кандидата, как-то неудобно совсем не поощрить Молдавию . Но само по себе начало переговоров не означает их быстрого завершения, — добавил в беседе с «Известиями» Федор Лукьянов.

Также эксперт не исключил и принятия Молдавии в состав ЕС до 2030 года, правда, с оговоркой, что все будет зависеть от того, как закончится СВО.

На даже ближайший партнер Молдавии — президент Румынии Клаус Йоханнис — призвал лидеров Молдавии и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в Евросоюз.