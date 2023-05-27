Приднестровье номер два: к чему приведет конфликт Гагаузии с Кишиневом

В Гагаузии (автономная часть Молдавии) 27 мая пройдет съезд депутатов всех уровней. Участники собрания намерены добиваться расширения прав и полномочий автономии. Если президент Майя Санду пожеланий съезда не услышит, то депутаты обещают провести референдум о самоопределении Гагаузии. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о съезде

27 мая в Гагаузии пройдет съезд депутатов всех уровней. Участие в нем примет вся политическая элита автономии: депутаты Народного собрания, члены исполнительного комитета (правительства), мэры всех трех городов, а также представители общественности. Ожидается, что специальное видеообращение пришлет молдавский оппозиционный лидер Илан Шор, параллельно со съездом в столице Гагаузии, городе Комрате, пройдет также митинг сторонников автономии.

В официальной повестке съезда значится только один вопрос — возвращение Гагаузии прав и полномочий автономии . «Центральная власть не соблюдает закон «Об особом правовом статусе». Мы наблюдаем, что полномочия Гагаузии планомерно урезаются, и не можем дальше смотреть на такое положение дел», — заявил председатель Народного собрания Дмитрий Константинов.

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В Сети при этом появился проект декларации, которую по итогам съезда могут принять участники. Согласно документу, депутаты требуют от Кишинева прекратить вмешательство в выборы башкана (главы) Гагаузии, а также хотят иметь больше представителей в законодательной, исполнительной и судебной власти Молдавии . Кроме того, рассчитывают на создание Суда уложения Гагаузии (аналог Конституционного суда) и появление гарантов правового статуса автономии, которыми видят Россию, Турцию, Германию, Совет Европы или ООН.

Согласно документу, если Кишинев проигнорирует декларацию, то участники съезда «оставляют за собой право инициировать и провести референдум о будущем Гагаузии» . Впрочем, достоверность декларации вызывает вопросы. Зампредседателя Народного собрания Александр Тарнавский сообщил, что окончательный текст еще не согласован и не утвержден.

Почему собирается съезд

Конфликт Гагаузии и Молдавии обострился в ходе выборов башкана (главы) автономии. Молдавская правящая партия «Действие и солидарность» не решилась выставить своего кандидата. Все восемь претендентов на высший пост в Гагаузии выступали за сближение с Россией и странами СНГ. В результате победу одержала кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул.

После оглашения результатов выборов победительница еще раз заявила о намерении улучшать отношения с Москвой. В частности, предложила открыть в российской столице представительство Гагаузии и провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию. При этом, согласно законодательству, башкан в обязательном порядке входит в правительство Молдавии, поэтому результаты выборов вызвали особое раздражение в Кишиневе.

Президент Молдовы Майя Санду Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. В частности, поставила под сомнение компетентность ЦИК Гагаузии, а также пожаловалась, что в автономии продолжают работать русскоязычные телеканалы. «С 2024 года Центральная избирательная комиссия Молдовы будет играть главную роль в организации выборов в автономии, и я уверена, что всё будет происходить по-другому, правильно», — заявила президент.

При этом политики из свиты Санду высказывались еще более откровенно. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Стурза обозвал Гуцул «табуреткой» и потребовал не допускать ее до работы в правительстве страны. Действующий спикер парламента Игорь Гроссу также заявил, что Кишинев готов работать только «с хорошими людьми». «С бандитами, с теми, кто объединяется с бандитами, мы работать не будем, потому что у нас другие ценности. Эти люди не имеют никакого отношения к условиям жизни жителей юга, других регионов, они просто манипулируют», — сказал он.

Далее молдавские власти подключили силовой ресурс. ЦИК страны инициировал расследование против всех восьми кандидатов на пост башкана. Политиков заподозрили в нарушении правил финансирования своих кампаний — якобы их избирательные фонды собрали больше пожертвований, чем разрешается законодательством. Тогда же молдавский спецназ изъял из ЦИК Гагаузии пачки бюллетеней, списки избирателей и другие документы; всем членам ЦИК вручили повестки на допрос.

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

При этом в самой Гагаузии результат выборов сомнений не вызвал. Все конкуренты Гуцул поздравили ее с победой, никаких нарушений не зафиксировали международные наблюдатели. Народное собрание единогласно признало результаты голосования. После рейда силовиков около 1 тыс. человек собрались около здания ЦИК. Участники митинга требовали утвердить результаты выборов и скандировали «Долой диктатуру!», «Руки прочь от Гагаузии!», «Долой Майю Санду!».

Итогом затянувшегося скандала стало решение апелляционной палаты Комрата, которая 22 мая утвердила победу Гуцул . Теперь избранная глава автономии на заседании Народного собрания примет присягу, после этого будет считаться вступившим в должность. В Кишиневе при этом продолжают угрожать автономии. Так, Игорь Гроссу обещает добиться отмены налоговых льгот и полностью запретить российские телеканалы.

Интересно, что в это же время Молдавия стала фонтанировать антироссийскими и русофобскими инициативами . Так, Кишинев объявил о подготовке к выходу из состава СНГ, начал процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Президент Санду сообщила, что в Молдавии арестуют Владимира Путина, если тот приедет в страну. А в правящей партии собрались передвинуть и переименовать День Победы. Возможно, таким образом молдавские власти пытаются реабилитироваться перед США и Евросоюзом за поражение в Гагаузии.

Что говорят эксперты

Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что ситуация на выборах башкана стала спусковым крючком для более широкой дискуссии о статусе, правах и полномочиях Гагаузии.

— Думаю, на съезде 27 мая эти вопросы будут подробно обсуждены, выдвинут ряд требований Кишиневу. Но молдавские власти, я уверена, ни одно из требований не выполнят. Наоборот, не исключаю, что результаты гагаузских выборов будут и дальше оспариваться, либо Кишинев постарается всеми силами дискредитировать власти автономии, — отмечает она.

Фото: AP Photo/Sergei Grits

По словам Харитоновой, хороших перспектив для Гагаузии в такой ситуации не просматривается.

— Ее ресурсы довольно ограниченные, а молдавские власти пользуются полной поддержкой Запада, который готов на всё ради сохранения в регионе антироссийского вектора , — подчеркивает собеседница.

Молдавский политолог Александр Кориненко также считает, что Кишинев продолжит наступление на права Гагаузии.

— Я уверен, что Майя Санду не подпишет указ о включении Евгении Гуцул в молдавское правительство. Более того, некоторые горячие головы из правящей партии говорят о том, что Гуцул могут осудить за нарушение закона о сепаратизме, — говорит он.

Кориненко добавляет, что Кишинев может столкнуться с серьезным сопротивлением.

— Гагаузский народ един как никогда, а олигарх Илон Шор обладает серьезными финансовыми возможностями. Я не исключаю, что в Гагаузии действительно пройдет референдум, начнутся масштабные уличные выступления или даже силовое противостояние с Кишиневом, — заключает собеседник.