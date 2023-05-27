Приднестровье номер два: к чему приведет конфликт Гагаузии с Кишиневом
В Гагаузии (автономная часть Молдавии) 27 мая пройдет съезд депутатов всех уровней. Участники собрания намерены добиваться расширения прав и полномочий автономии. Если президент Майя Санду пожеланий съезда не услышит, то депутаты обещают провести референдум о самоопределении Гагаузии. Подробности — в материале «Известий».
Что известно о съезде
27 мая в Гагаузии пройдет съезд депутатов всех уровней. Участие в нем примет вся политическая элита автономии: депутаты Народного собрания, члены исполнительного комитета (правительства), мэры всех трех городов, а также представители общественности. Ожидается, что специальное видеообращение пришлет молдавский оппозиционный лидер Илан Шор, параллельно со съездом в столице Гагаузии, городе Комрате, пройдет также митинг сторонников автономии.
В официальной повестке съезда значится только один вопрос — возвращение Гагаузии прав и полномочий автономии. «Центральная власть не соблюдает закон «Об особом правовом статусе». Мы наблюдаем, что полномочия Гагаузии планомерно урезаются, и не можем дальше смотреть на такое положение дел», — заявил председатель Народного собрания Дмитрий Константинов.
В Сети при этом появился проект декларации, которую по итогам съезда могут принять участники. Согласно документу, депутаты требуют от Кишинева прекратить вмешательство в выборы башкана (главы) Гагаузии, а также хотят иметь больше представителей в законодательной, исполнительной и судебной власти Молдавии. Кроме того, рассчитывают на создание Суда уложения Гагаузии (аналог Конституционного суда) и появление гарантов правового статуса автономии, которыми видят Россию, Турцию, Германию, Совет Европы или ООН.
Согласно документу, если Кишинев проигнорирует декларацию, то участники съезда «оставляют за собой право инициировать и провести референдум о будущем Гагаузии». Впрочем, достоверность декларации вызывает вопросы. Зампредседателя Народного собрания Александр Тарнавский сообщил, что окончательный текст еще не согласован и не утвержден.
Почему собирается съезд
Конфликт Гагаузии и Молдавии обострился в ходе выборов башкана (главы) автономии. Молдавская правящая партия «Действие и солидарность» не решилась выставить своего кандидата. Все восемь претендентов на высший пост в Гагаузии выступали за сближение с Россией и странами СНГ. В результате победу одержала кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул.
После оглашения результатов выборов победительница еще раз заявила о намерении улучшать отношения с Москвой. В частности, предложила открыть в российской столице представительство Гагаузии и провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию. При этом, согласно законодательству, башкан в обязательном порядке входит в правительство Молдавии, поэтому результаты выборов вызвали особое раздражение в Кишиневе.
Президент Молдовы Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. В частности, поставила под сомнение компетентность ЦИК Гагаузии, а также пожаловалась, что в автономии продолжают работать русскоязычные телеканалы. «С 2024 года Центральная избирательная комиссия Молдовы будет играть главную роль в организации выборов в автономии, и я уверена, что всё будет происходить по-другому, правильно», — заявила президент.
При этом политики из свиты Санду высказывались еще более откровенно. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Стурза обозвал Гуцул «табуреткой» и потребовал не допускать ее до работы в правительстве страны. Действующий спикер парламента Игорь Гроссу также заявил, что Кишинев готов работать только «с хорошими людьми». «С бандитами, с теми, кто объединяется с бандитами, мы работать не будем, потому что у нас другие ценности. Эти люди не имеют никакого отношения к условиям жизни жителей юга, других регионов, они просто манипулируют», — сказал он.
Далее молдавские власти подключили силовой ресурс. ЦИК страны инициировал расследование против всех восьми кандидатов на пост башкана. Политиков заподозрили в нарушении правил финансирования своих кампаний — якобы их избирательные фонды собрали больше пожертвований, чем разрешается законодательством. Тогда же молдавский спецназ изъял из ЦИК Гагаузии пачки бюллетеней, списки избирателей и другие документы; всем членам ЦИК вручили повестки на допрос.
При этом в самой Гагаузии результат выборов сомнений не вызвал. Все конкуренты Гуцул поздравили ее с победой, никаких нарушений не зафиксировали международные наблюдатели. Народное собрание единогласно признало результаты голосования. После рейда силовиков около 1 тыс. человек собрались около здания ЦИК. Участники митинга требовали утвердить результаты выборов и скандировали «Долой диктатуру!», «Руки прочь от Гагаузии!», «Долой Майю Санду!».
Итогом затянувшегося скандала стало решение апелляционной палаты Комрата, которая 22 мая утвердила победу Гуцул. Теперь избранная глава автономии на заседании Народного собрания примет присягу, после этого будет считаться вступившим в должность. В Кишиневе при этом продолжают угрожать автономии. Так, Игорь Гроссу обещает добиться отмены налоговых льгот и полностью запретить российские телеканалы.
Интересно, что в это же время Молдавия стала фонтанировать антироссийскими и русофобскими инициативами. Так, Кишинев объявил о подготовке к выходу из состава СНГ, начал процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Президент Санду сообщила, что в Молдавии арестуют Владимира Путина, если тот приедет в страну. А в правящей партии собрались передвинуть и переименовать День Победы. Возможно, таким образом молдавские власти пытаются реабилитироваться перед США и Евросоюзом за поражение в Гагаузии.
Что говорят эксперты
Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что ситуация на выборах башкана стала спусковым крючком для более широкой дискуссии о статусе, правах и полномочиях Гагаузии.
— Думаю, на съезде 27 мая эти вопросы будут подробно обсуждены, выдвинут ряд требований Кишиневу. Но молдавские власти, я уверена, ни одно из требований не выполнят. Наоборот, не исключаю, что результаты гагаузских выборов будут и дальше оспариваться, либо Кишинев постарается всеми силами дискредитировать власти автономии, — отмечает она.
По словам Харитоновой, хороших перспектив для Гагаузии в такой ситуации не просматривается.
— Ее ресурсы довольно ограниченные, а молдавские власти пользуются полной поддержкой Запада, который готов на всё ради сохранения в регионе антироссийского вектора, — подчеркивает собеседница.
Молдавский политолог Александр Кориненко также считает, что Кишинев продолжит наступление на права Гагаузии.
— Я уверен, что Майя Санду не подпишет указ о включении Евгении Гуцул в молдавское правительство. Более того, некоторые горячие головы из правящей партии говорят о том, что Гуцул могут осудить за нарушение закона о сепаратизме, — говорит он.
Кориненко добавляет, что Кишинев может столкнуться с серьезным сопротивлением.
— Гагаузский народ един как никогда, а олигарх Илон Шор обладает серьезными финансовыми возможностями. Я не исключаю, что в Гагаузии действительно пройдет референдум, начнутся масштабные уличные выступления или даже силовое противостояние с Кишиневом, — заключает собеседник.