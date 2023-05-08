Битва за ленту: в Молдавии повторно запрещают символ Победы

Чем ближе День Победы, тем ожесточеннее дискуссии об истории и символах. В Молдавии предметом споров стала георгиевская лента. Конституционный суд фактически отменил запрет на ее ношение, но депутаты правящей партии уже пообещали до 9 Мая добиться новых ограничений. «Известия» разбирались в происходящем.

Как запрещали ленту

Впервые о запрете георгиевской ленты в Молдавии заговорили в 2014 году. Тогда депутаты Либеральной партии предлагали штрафовать на $200–400 за ношение символа. Авторы инициативы заявили, что после событий в Крыму и Донбассе лента якобы стала символом «сепаратизма и беззакония».

Фото: TACC/Ведомости/Максим Стулов

Правительство, впрочем, идею не поддержало. «Использование в Молдове георгиевской ленточки в культурных, социальных или любых других законных целях не представляет опасности», — говорилось в тексте заключения правительства. Министр юстиции Владимир Чеботарь также подчеркивал, что Конституция предоставляет гражданам право на свободу мнения и выражения.

С новой силой дискуссии разгорелись после начала российской военной операции на Украине. В апреле 2022 года парламент Молдавии запретил носить ленту, для нарушителей предусмотрели штрафы в размере $250–500 или от 30 до 60 часов общественных работ. При этом инициатива спровоцировала скандал. Депутаты-коммунисты в день голосования заблокировали трибуну парламента, вывесив плакат «День Победы свят!», а потом покинули зал заседаний.

Представителей правящей партии демарш оппозиции, впрочем, не смутил. « Со временем символы меняют смысл . Сейчас лента уже не имеет ничего общего с войной 77-летней давности, она связана с сегодняшними событиями на Украине. Ее место — рядом с другими символами разрушений и смерти», — сказала президент страны Майя Санду после подписания документа.

В результате уже 9 Мая прошлого года из-за нового закона возникали конфликты. Всего полиция выявила 340 нарушителей запрета, им выписали штрафов на общую сумму $33 тыс. Среди них оказались в том числе известные политики — бывший президент Игорь Додон, бывший спикер парламента Зинаида Гречаная, ряд действующих депутатов.

Президент Молдовы Майя Санду Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Многие оппоненты действующей власти отказались платить, вместо этого обжаловали решение в суде . Добиться отмены штрафа удалось в одном случае. Кишиневский суд признал, что полицейские неправильно составили протокол на ветерана-коммуниста Антона Мирона, который во время шествия «Бессмертного полка» нес портрет своего отца, украшенный георгиевской лентой. Также суд признал право мужчины подать иск против полиции, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб.

Что решил Конституционный суд

Весной прошлого года представители оппозиции обжаловали запрет ленты в Конституционном суде . Депутаты от партии социалистов заявили, что закон сеет раскол в молдавском обществе и нарушает права человека. На успех разбирательства, впрочем, рассчитывать не приходилось. Суд явно не спешил с рассмотрением дела. К тому же в Венецианской комиссии посчитали запрет ленты допустимым, хотя некоторые поправки предложили уточнить.

Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе Фото: РИА Новости/ Sputnik/Родион Прока

В таких условиях итоговое решение Конституционного суда стало максимально неожиданным. Он постановил, что носить георгиевскую ленту можно, если она не пропагандирует «военную агрессию» России. Глава КС Доминика Маноле в качестве примера отметила, что допустимо использовать изображение в научных, учебных или исторических материалах. Но фактически речь идет о полной отмене запрета , потому что доподлинно установить, с какой целью человек прикрепил ленту к одежде, крайне сложно. «Если человек что-то выкрикивает, то да, выявить пропаганду можно. Если он просто идет с лентой по улице, то ничего «пришить» не получится», — рассуждает доктор юридических наук Теодор Кырнац.

В правящей партии остались недовольны решением КС. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что разочарован вердиктом. Депутат Лилиан Карп сообщил, что в ближайшее время закон о полном запрете георгиевской ленты будет зарегистрирован повторно. «В нынешней редакции закон бесполезен — в суде невозможно доказать, что лента была использована с той или иной целью. Мы хотим, чтобы закон работал, мы не можем допустить, чтобы использовались символы российской агрессии и милитаризма», — сказал Карп.

При этом соцопросы показывают, что большинство жителей Молдавии выступают против запрета. Бурные обсуждения развернулись и в соцсетях. На одной из веток наибольшее число одобрительных отметок получил следующий комментарий: «Мой дед во время Великой Отечественной войны был награжден боевыми наградами, в которых есть георгиевская ленточка. Поэтому я не собираюсь молчать. Российские военнослужащие могут использовать ленту по своему усмотрению. Но то, что в Молдове вытирают ноги о подвиг советских солдат, освободивших свою Родину, СССР и Европу, просто возмутительно!»

Как в Молдавии отмечают 9 Мая

День Победы традиционно широко отмечается в Молдавии. Около 400 тыс. уроженцев республики воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тыс. отмечены наградами, 22 человека стали Героями Советского Союза. До сих пор живы в памяти преступления нацистов. За годы войны республика лишилась четверти населения. Около 200 тыс. человек скончались от голода и болезней, 22 тыс. погибли от пыток и телесных наказаний, несколько десятков тысяч увезли в лагеря в Германию и Румынию.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

При этом действующие прозападные власти республики пытаются отодвинуть День Победы в тень. Так, в 2018 году парламент страны постановил праздновать 9 мая День Европы . На протяжении пары лет правительство организовывало помпезные торжества — на площадях устанавливали сцены, проводили концерты. Минус был только один — популярность мероприятий оставалась низкой, жители республики предпочитали возлагать цветы к памятникам советским воинам и выходить на шествия «Бессмертного полка». В итоге в прошлом году проевропейские торжества перенесли на середину мая.

Еще один повод для беспокойства — попытки увековечить память нацистов. В середине апреля Центр Симона Визенталя обратился к президенту Молдавии Майе Санду с настоятельной просьбой убрать два памятника. Один из них — установленный в Центральном парке Кишинева бюст бывшего премьер-министр Румынии Октавиана Гоги, который в свое время продавил принятие антисемитских законов, лишил треть румынских евреев гражданства. Второй — мемориал, посвященный «освобождению» Бессарабии и Северной Буковины румынской армией, в ходе которого были убиты 150 тыс. евреев.

Что говорят эксперты

Молдавский политолог Александр Кориненко говорит, что правящая партия работает на свой ядерный электорат. По его словам, запрет георгиевской ленты — простой способ набрать очки у прозападной аудитории.

Фото: ТАSS/EPA/DUMITRU DORU

— Конституционный суд фактически разрешил георгиевскую ленту, но не стоит заблуждаться. Вероятно, в ближайшее время запрет будет снова внесен, а потом одобрен депутатами. Далее оппозиция точно так же обжалует его в Конституционном суде. Это долгоиграющая тема в молдавской политике, постоянный повод отвлечь людей от текущих проблем, усугубить раскол общества, — отмечает собеседник «Известий».

Политолог Сергей Манастырлы говорит, что правящая в Молдавии партия поддерживает Украину, а георгиевская лента ассоциируется с Россией.