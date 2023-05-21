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Активисты проводят акцию против политики Санду у въезда в Кишинев

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Группа активистов в воскресенье, 21 мая, начала акцию у стелы при въезде в Кишинев, граждане выступают против политики президента Молдавии Майи Санду.

Люди требуют отставки руководства республики, они развернули флаги страны, исторические знамена Молдавского княжества и плакаты с антиправительственными лозунгами.

На месте присутствуют представители движения «Гайдуки» и других оппозиционных сил. Акция проходит мирно, граждане не перекрывали движение транспорта, полиция в происходящее не вмешивается.

Также в воскресенье в Кишиневе пройдет созванный Санду митинг под лозунгом «Европейская Молдова». Как заявляла молдавский лидер, акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в Евросоюз.

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Кроме того, в столице Гагаузии Комрате на митинг в поддержку избранного башкана (лидера) Евгении Гуцул собрались сотни жителей.

Ранее на этой неделе Народное собрание (парламент) Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. В Москве заявили, что Кишинев обязан уважать выбор жителей Гагаузии, которые поддержали на выборах сохранение связей с Россией.

Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии 14 мая.

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