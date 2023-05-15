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В ЦИК сообщили о лидерстве кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии

Кандидат партии «Шор» Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии с 51% голосов
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Фото: ТАSS/DUMITRU DORU
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Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Гагаузии, опубликованные 14 мая на сайте ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.

«По второму туру выборов главы Гагаузии: Гуцул Евгения Александровна — 27 376 голосов, Узун Григорий Владимирович — 24 913», — говорится в сообщении ЦИК.

Предварительные данные в ЦИК Гагаузии будут озвучены 15 мая в 9:00.

По предварительным данным избирательного штаба Партии социалистов, Гуцул побеждает с результатом в 51% голосов, ее соперник Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, набрал 49%.

Данные партии «Шор» отличаются от данных партии соперника: 52,39% голосов набрала Гуцул, 47,6% — Узун.

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Ранее в этот день, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии, итоговая явка во втором туре выборов главы Гагаузской автономии Молдавии составила 54,56%.

Утром 14 мая в Гагаузии открылись избирательные участки для голосования во втором туре на выборах главы автономии. Всего было открыто 65 участков в 26 населенных пунктах.

Отмечалось, что жители региона выберут себе нового руководителя на следующие четыре года.

10 мая бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти заинтересованы в срыве выборов в Гагаузии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии 1 мая сообщила, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Оба получили по 26% в ходе голосования 30 апреля.

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.

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