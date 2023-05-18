Друг отказался вдруг: Молдавия вышла из двух соглашений с СНГ

Молдавия денонсировала два соглашения с СНГ. Это первые практические шаги руководства страны по выходу из состава Содружества, о чем местные политики начали говорить несколько месяцев назад. Также Кишинев планирует выйти из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и сможет сделать это уже к концу нынешнего — началу следующего года, заявили «Известиям» в МПА СНГ. Что потеряет Молдавия и из скольких соглашений ей еще предстоит выйти — в материале «Известий».

«Неактуальные» соглашения

Молдавия приступила к процессу денонсации документов, подписанных республикой в рамках СНГ. 17 мая Кишинев вышел из соглашения об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств — членов Содружества от 12 апреля 1996-го и об общих условиях поставки товаров между организациями государств СНГ от 20 марта 1992 года.

По словам министра внутренних дел страны Анны Ревенко, первое соглашение Кишинев не считает для себя актуальным, поскольку прописанные в нем механизмы якобы не были введены в действие должным образом.

— Из-за того что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ также теряет свою актуальность, — пояснила она.

При этом она подчеркнула, что в случае появления такой необходимости Молдавия будет решать вопросы охраны внешних границ со странами Содружества на основе двустороннего взаимодействия.

Необходимость выхода из второго соглашения в Кишиневе объясняют тем, что «Молдавия исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов без какого-либо вмешательства государства».

Оба соглашения будут считаться утратившими силу через 12 месяцев со дня уведомления Молдавией исполкома СНГ о своем решении.

Также 17 мая премьер-министр Молдавии Дорин Речан поручил министерству иностранных дел и европейской интеграции, а также государственной канцелярии подготовить документы для запуска процедуры выхода Кишинева из МПА СНГ. По словам главы молдавского кабмина, пребывание страны в СНГ не помогает ей решать проблемные вопросы.

— Нам не удалось разрешить приднестровский конфликт. Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдавии. Пребывание в СНГ не защитило нас от введения экономического эмбарго, — заявил Речан.

Российские миротворцы продолжают находиться на территории Приднестровья по Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 3 июля 1992 года. Документ подписан между Молдавией и Россией. Каким образом действующие документы между Кишиневом и СНГ должны были изменить положения двустороннего соглашения о принципах урегулирования ситуации в Приднестровье, премьер-министр Речан не уточнил.

Выйдут за полгода

При этом в Молдавии не ждут, что на пути подготовки законопроекта для выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ могут возникнуть какие-то проволочки. Об этом «Известиям» сообщил руководитель делегации Республики Молдова в МПА СНГ Адриан Лебединский.

«Вероятность того, что подготовка законопроекта правительством [Молдавии] и обсуждение в профильных парламентских комиссиях займет много времени, весьма мала. Принимая во внимание практику рассмотрения и принятия «важных» для руководства законопроектов, законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ будет рассмотрен в двух чтениях на пленарных заседаниях и до конца нынешней сессии парламента закон будет принят», — уверен Лебединский.

Относительно окончательного и юридически завершенного выхода из МПА СНГ говорится в пункте 4 статьи 22 Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ: «Каждое государство — участник [конвенции] может выйти из нее, направив соответствующее уведомление депозитарию. В этом случае настоящая конвенция прекратит для этого государства — участника свое действие по истечение шести месяцев со дня получения депозитарием такого уведомления».

«Таким образом, окончательный выход Республики Молдова из конвенции может произойти в конце 2023 — начале 2024 года», — заявил Лебединский.

Всего страна участвует в более 330 соглашениях в рамках СНГ. Несмотря на то что риторика молдавских властей относительно планов по выходу из Содружества длится уже несколько месяцев, конкретного перечня документов, которые Кишинев планирует денонсировать, министерством иностранных дел Молдавии всё еще не представлен.

Экономические вопросы

В молдавской делегации МПА СНГ опасаются, что действия властей приведут к негативным экономическим последствиям для Кишинева. По данным, предоставленным «Известиям», в 2022 году товарооборот Молдавии со странами СНГ превысил $3,2 млрд. Всего в страны Содружества было продано товаров более чем на $1 млрд, и этот показатель в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Он составляет 24% от общего объема экспорта Молдавии.

Импорт из стран СНГ превысил $2 млрд, что на 14,7% больше, чем в 2021-м. Государства — члены Содружества — ключевые поставщики на молдавский рынок минеральных продуктов (51,8%) и удобрений (74,3%), древесины (65,4%) и металла (48,2%).

«Принимаемые руководством страны решения о прекращении действия и выходе из ряда соглашений будут иметь самые негативные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. СНГ представляет собой совокупность политических, экономических и гуманитарных направлений сотрудничества. Нарушение баланса и использование площадки СНГ исключительно в прагматических экономических целях приведет к эрозии политических, хозяйственных и гуманитарных связей. В результате этого дисбаланса пострадают прежде всего граждане Республики Молдова», — сказал руководитель молдавской делегации в МПА СНГ.

По его словам, в первую очередь всё это отразится на трудовой миграции, кроме того, существуют риски отмены или необходимости пересмотра безвизовых соглашений со странами содружества.

«Наблюдая за той решительностью, с которой руководство Республики Молдова взялось за выход из соглашений с Содружеством, очевидно, что, подчинив все цели внешней политики процессу европейской интеграции, власть будет готова выйти из подавляющего числа соглашений с СНГ, игнорируя национальные интересы», — резюмировал Лебединский.

Вместе с тем Россия, несмотря на очевидный прозападный (в том числе в санкционном плане) курс Кишинева, оставила свой рынок открытым для молдавской продукции, что, однако, не учитывается властями республики.

— Сейчас мы видим, что молдавское руководство находится в своеобразной колее и собирается воспользоваться, как считают в Кишиневе, окном возможностей во время конфликта между Россией и Украиной и оперативно войти в НАТО и Евросоюз. Причем НАТО нужно Молдавии, чтобы «решить» проблему с Приднестровьем. Это своего рода геополитическая мечта политического руководства, — сказал в разговоре с «Известиями» доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Эксперт полагает, что постепенную отмену различного рода соглашений можно рассматривать шире — как этап отстранения не только от СНГ, но и вообще от постсоветского пространства в целом.