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В МИД РФ отметили затруднения в работе посольства России в ФРГ из-за введенных квот

МИД РФ: власти ФРГ затруднили работу посольства России из-за введенных в марте квот для ряда категорий персонала
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу. Об этом 29 мая заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как отметила дипломат, некоторые СМИ Германии проявляют удивительную избирательную забывчивость, сетуя в своих материалах, что это якобы Россия пошла на эскалацию противостояния и установила квоту на общее число сотрудников германских загранучреждений в России.

«Именно немецкие власти в марте этого года ввели квоту для ряда категорий персонала посольства России в Берлине и генконсульств, существенно затруднив их повседневную работу», — указано в комментарии на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что германская сторона в 2022 году без всяких оснований предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам загранучреждений России. А в начале 2023 года инициировала высылку еще около 30 сотрудников, которых «обвинила в некой несовместимой с дипстатусом деятельности».

В свою очередь, Россия, введя ограничения на максимальную численность дипмиссий Германии, пошла лишь на ответные меры. Таким образом, Берлин сам может решать, кого из своих сотрудников сократить в РФ и в каком количестве, пояснили в ведомстве.

«В этом смысле сетования и попытки придать ситуации некий антигуманитарный флер — от лукавого. Что до намеков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина», — заявила дипломат.

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Ранее, 28 мая, посольство ФРГ в Москве сообщило, что введенные Россией ограничения на максимальную численность сотрудников представительств Германии вступают в силу в начале июня. В этой связи Германия будет соблюдать паритет (равенство сторон) присутствия российских сотрудников в ФРГ во всех сферах, отметили в дипмиссии.

27 мая издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны сообщило, что это Москва якобы сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Теперь это новый «максимум», остальным придется покинуть Россию.

При этом 21 апреля Германия сама инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

На следующий день, 22 апреля, российский МИД уведомил Германию о том, что присутствие немецких граждан в РФ будет сокращено.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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