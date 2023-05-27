Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ
Мир
Глава ВВС Великобритании призвал НАТО сосредоточиться на флоте России
Мир
СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350
Общество
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Общество
В Краснодарском крае остаются подтопленными почти 150 дворов
Мир
В США двоих китайцев обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР
Общество
Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию осадков в Якутии
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Васильев
Мир
В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе
Мир
В МИД России пообещали отреагировать на возможные провокации в Приднестровье
Мир
МИД РФ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Турцией
Армия
Погранслужба ФСБ предупредила о рисках провокаций на участках госграницы России

СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350

Süddeutsche Zeitung: Россия сократила присутствие немецких сотрудников до 350, Берлин ответит на это
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350 — теперь это новый «максимум», остальным немцам придется покинуть Россию. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung 27 мая со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Россию вынуждены покинуть сотни немецких госслужащих, в том числе дипломаты, преподаватели и сотрудники Гете-Института (Культурный центр. — Ред.)», — указано в материале.

В свою очередь, МИД Германии в ответ на такие меры со стороны Москвы заявил, что постарается сбалансировать российское присутствие в Берлине во всех областях.

От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы
Правящая партия решила ставить на собственную мощь ФРГ

Издание уточнило, что Германия направила в РФ вдвое больше служащих, чем Россия в Германию. Именно поэтому еще в апреле МИД России в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений

21 апреля Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023