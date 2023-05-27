СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350

Москва сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350 — теперь это новый «максимум», остальным немцам придется покинуть Россию. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung 27 мая со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Россию вынуждены покинуть сотни немецких госслужащих, в том числе дипломаты, преподаватели и сотрудники Гете-Института (Культурный центр. — Ред.)», — указано в материале.

В свою очередь, МИД Германии в ответ на такие меры со стороны Москвы заявил, что постарается сбалансировать российское присутствие в Берлине во всех областях.

Издание уточнило, что Германия направила в РФ вдвое больше служащих, чем Россия в Германию. Именно поэтому еще в апреле МИД России в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений

21 апреля Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.