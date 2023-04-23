Семь пятниц на деле: к чему ведет массовая высылка дипломатов из ФРГ

Массовая высылка российских дипломатов из ФРГ приведет к понижению градуса всего массива российско-германских отношений и углублению антироссийского курса в целом, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Информация о высылке российских дипломатов из Германии появилась 22 апреля. В этот же день ее подтвердили в МИД РФ. О своих планах Берлин, по словам официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, уведомил Москву заранее, попросив «не афишировать этот сюжет». Тем не менее РФ дала на происходящее зеркальный ответ: нашу страну покидает более 20 дипломатов Германии.

Мнение экспертов

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин:

«Это свидетельство того, что правительство Германии в очередной раз понижает интенсивность и уровень отношений между двумя странами. Глубоко символично, что высылка происходит почти накануне празднования Дня Победы 9 Мая. В эти дни в Германии как раз проходят акции по возложению венков к могилам советских солдат, погибших на территории ФРГ в 1945 году. Как всегда, германские власти обосновывают этот шаг тем, что российские дипломаты якобы вели подрывную разведывательную деятельность. Складывается впечатление, что, по мнению германского внешнеполитического ведомства, весь дипломатический корпус России — это сотрудники спецслужб. Мы вновь видим целенаправленно проводимую немецким политическим классом и ангажированными СМИ «охоту на ведьм». Этот очередной демарш приведет к понижению градуса взаимоотношений между странами, что прежде всего негативно отразится на гуманитарных контактах».

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«Высылка дипломатов — не новое явление. К сожалению, за последние пять лет это своего рода признак наших отношений с западными странами в целом. С началом специальной военной операции на Украине все эти вещи ускорились и стали более острыми. Очередная высылка дипломатов из Германии носит сугубо политическую окраску, и это еще не конец истории. Можно сказать, что это эрозия наших двусторонних отношений. Кроме того, в определенный момент мы можем столкнуться с угрозой снижения уровня дипломатических отношений между Россией и рядом западных стран».

Руководитель Центра германских исследований, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов:

«Безусловно, этот шаг приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Берлином. Однако стоит отметить, что за этими действиями стоит глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок, которая убедила МВД ФРГ в том, что речь идет о так называемых шпионах. Хотя такие вопросы должны согласовываться непосредственно с ведомством федерального канцлера, которое возглавляет Вольфганг Шмидт. Именно министр иностранных дел продолжает продавливать позицию дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Это своего рода подарок будущему новому послу Германии в России, который сменит летом Гезу Андреаса фон Гайра. Ухудшение взаимодействия происходит не по нашей воле, немцы с упорством эти отношения усугубляют. К сожалению, в целом складывается некая мозаика по углублению антироссийского курса нынешнего германского правительства».