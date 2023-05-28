ФРГ установит паритет с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий
Введенные Россией ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в стране вступают в силу в начале июне. Об этом сообщило посольство ФРГ в Москве 28 мая.
В этой связи Германия будет соблюдать паритет (равенство сторон) присутствия российских сотрудников в ФРГ во всех сферах.
«Правительство Германии решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями», — отметили в посольстве.
27 мая издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны сообщило, что Москва сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Теперь это новый «максимум», остальным придется покинуть Россию.
При этом до этого, 21 апреля, Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.
На следующий день, 22 апреля, российский МИД уведомил Германию о том, что присутствие немецких граждан в РФ будет сокращено.
Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия в свою очередь принимает ответные меры.