Прилепин заявил о четырех перенесенных операциях
Писатель Захар Прилепин, пострадавший во время совершенного против него теракта, 26 мая рассказал, что перенес минимум четыре сложнейших операции.
«У меня было минимум четыре сложнейших по 4–6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», — написал он в своем Telegram-канале.
Прилепин отметил, что чувствует себя бодро, однако «раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез» прощается с жизнью. При этом способность лечащих врачей «вырулить» его удивляет.
Накануне в пресс-службе Прилепина сообщили «Известиям», что писатель уже самостоятельно садится в постели. Отмечается, что его состояние стабильное. Он продолжает лечение и реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, писатель бодр и активно интересуется рабочими вопросами.
Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.
Прилепину были проведены несколько операции: установка аппаратов внешней фиксации переломов, фиксация костных отломков и фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе. После последнего хирургического вмешательства писатель вышел на связь, рассказал о самочувствии и опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.
По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.