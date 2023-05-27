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Прилепин заявил о четырех перенесенных операциях

Прилепин заявил, что перенес четыре сложные операции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Писатель Захар Прилепин, пострадавший во время совершенного против него теракта, 26 мая рассказал, что перенес минимум четыре сложнейших операции.

«У меня было минимум четыре сложнейших по 4–6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», — написал он в своем Telegram-канале.

Прилепин отметил, что чувствует себя бодро, однако «раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез» прощается с жизнью. При этом способность лечащих врачей «вырулить» его удивляет.

«Нужен публичный суд над людьми, совершившими теракты»
Писатель Захар Прилепин дал «Известиям» первое интервью после покушения на его жизнь

Накануне в пресс-службе Прилепина сообщили «Известиям», что писатель уже самостоятельно садится в постели. Отмечается, что его состояние стабильное. Он продолжает лечение и реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, писатель бодр и активно интересуется рабочими вопросами.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

Прилепину были проведены несколько операции: установка аппаратов внешней фиксации переломов, фиксация костных отломков и фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе. После последнего хирургического вмешательства писатель вышел на связь, рассказал о самочувствии и опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

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