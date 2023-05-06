СК квалифицировал подрыв автомобиля Прилепина как теракт

Подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина под Нижним Новгородом квалифицирован как теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете России в субботу, 6 мая.

«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — уточнили в пресс-службе СК.

Максимальным наказанием по статье о теракте может быть пожизненное лишение свободы.

В СК добавили, что следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники уже приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая. Также отмечается, что сотрудники СК работают вместе с оперативными службами ФСБ и МВД России.

Ранее в этот день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По данным МВД, в результате взрыва один человек погиб, а Прилепин получил ранения. Как сообщил источник «Известий», писатель находится в реанимации. Ожидается, что его на вертолете доставят в Москву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля с Прилепиным. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. Также сообщалось, что полиция по горячим следам задержала подозреваемого в подрыве.

Между тем Мария, жена Прилепина, в разговоре с «Известиями» отметила, что им в течение многих нет поступали угрозы, но непосредственно перед взрывом их не было.