Прилепин после подрыва его автомобиля находится в реанимации

Писатель Захар Прилепин после подрыва автомобиля, в котором он передвигался, находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, об этом в субботу, 6 мая, сообщает источник «Известий».

В настоящее время решается вопрос о транспортировке писателя в Москву.

В то же время губернатор Нижегородской области в своем Telegram сообщил, что Прилепин в порядке. Он уточнил, что у писателя есть незначительные переломы, но угроза для жизни отсутствует.

По его информации, сейчас нижегородские медики оказывают писателю помощь.

6 мая под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения, других пострадавших нет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а в Нижегородской области введен план «Перехват».

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.