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Под Нижним Новгородом взорвался автомобиль с Захаром Прилепиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Об этом пишет в субботу, 6 мая, Telegram-канал 112.

Писателю оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении. По данным канала, он находится в тяжелом состоянии. Помощница Прилепина подтвердила «Известиям», что он жив. На месте работают экстренные службы.

По предварительной информации, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

«В Нижегородской области после взрыва автомобиля Захара Прилепина выставляют блокпосты», — сообщил источник.

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При этом в ряде Telegram-каналов появилась информация о гибели мужчины, который находился за рулем автомобиля. По данным проекта Wargonzo, в машине ехала дочь Прилепина. Однако ее высадили из машины до происшествия. Она не пострадала.

«Инцидент произошел в области, в результате взрыва погиб личный охранник Прилепина — друг проекта @wargonzo с позывным «Злой». Коллектив приносит соболезнования всем близким нашего боевого товарища», — также говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 2 апреля, теракт был совершен в Санкт-Петербурге. Тогда девушка по имени Дарья Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

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