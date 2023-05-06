План «Перехват» введен в Нижегородской области после подрыва машины с Прилепиным

В Нижегородской области, где 6 мая при подрыве автомобиля пострадал писатель Захар Прилепин, введен план «Перехват». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства, передает ТАСС.

Он добавил, что поселок Пионерский, где находился Прилепин и где взорвался его автомобиль, расположен на правом берегу реки Керженец, в 34 км от административного центра — сельсовета Красная Слобода и в 54 км от Нижнего Новгорода.

Ранее в этот день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

В МВД уточнили, что в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.