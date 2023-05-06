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Жена Прилепина прокомментировала подрыв автомобиля писателя

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Жена российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина Мария прокомментировала «Известиям» подрыв его автомобиля под Нижним Новгородом.

«Захар жив, ему оказывают медицинскую помощь. Мы живем уже много лет в таком состоянии. Много приходило угроз много лет. Конкретно перед этим (взрывом) угроз не было. А в целом они всегда были, это ни для кого не секрет», — рассказала она.

Инцидент произошел ранее в этот день. В экстренных службах сообщили, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель получил ранения. По неподтвержденной информации, он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

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В настоящий момент на место происшествия выехали следователи СУ СК России по Нижегородской области.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе писателя. Там отметили, что пока не знают, что случилось на самом деле, и добавили, что сам Захар Прилепин «в порядке».

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