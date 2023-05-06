МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве автомобиля с Прилепиным

При взрыве автомобиля, в котором находился российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин, погиб один человек. Сам писатель получил ранения. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило МВД.

«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет», — сообщили в Telegram-канале МВД-Медиа.

К этому моменту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причастных к преступлению ищут.

В этот день в экстренных службах сообщили, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель получил ранения. По неподтвержденной информации, он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

В настоящий момент на место происшествия выехали следователи СУ СК России по Нижегородской области.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе писателя. Там отметили, что пока не знают, что случилось на самом деле, и добавили, что сам Захар Прилепин «в порядке».

Позже в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за взрыв машины с писателем Захаром Прилепиным на США и Великобританию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться информации от правоохранителей по инциденту с Прилепиным.