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Захарова возложила ответственность за взрыв машины с Прилепиным на США и Великобританию

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за взрыв машины с писателем Захаром Прилепиным на США и Великобританию. Об этом она 6 мая написала в своем Telegram-канале.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (запрещена в России. — Ред.), теперь [президент Украины Владимир] Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — говорится в сообщении.

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В этот день Telegram-канал «112» сообщил, что под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин.

При этом в ряде Telegram-каналов появилась информация о гибели мужчины, который находился за рулем автомобиля. По данным проекта Wargonzo, в машине ехала дочь Прилепина. Однако ее высадили из машины до происшествия. Она не пострадала.

Позже помощница писателя сообщила «Известиям», что он остался в живых после взрыва автомобиля. По данным пресс-службы писателя, он «в порядке».

В экстренных службах сообщили, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины.

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