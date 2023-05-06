Помощница Прилепина подтвердила, что он жив

Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин остался в живых после взрыва автомобиля, в котором он находился, под Нижним Новгородом. Об этом в субботу, 6 мая, сообщила «Известиям» его помощница.

Между тем в экстренных службах сообщили, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

В настоящий момент на место происшествия выехали следователи СУ СК России по Нижегородской области.

Тем временем происшествие прокомментировали в пресс-службе писателя. Там отметили, что пока не знают, что произошло на самом деле, и добавили, что сам Захар Прилепин «в порядке».

Ранее в этот день Telegram-канал 112 сообщил, что под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В сообщении отмечалось, что писателю оказывают помощь медики. По данным канала, он находится в тяжелом состоянии.

При этом в ряде Telegram-каналов появилась информация о гибели мужчины, который находился за рулем автомобиля. По данным проекта Wargonzo, в машине также ехала дочь Прилепина. Однако ее высадили из нее до происшествия. Она не пострадала.