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СК возбудил дело по факту подрыва автомобиля с Прилепиным

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался писатель Захар Прилепин, Следственным комитетом России (СКР) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу, 6 мая.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра Следственного комитета России.

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

В МВД уточнили, что в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.

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Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.

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