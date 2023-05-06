Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина

В субботу, 6 мая, автомобиль писателя Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40 утра, сработало взрывное устройство, прикрепленное ко дну автомобиля. По неподтвержденной информации, Прилепин находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось с Захаром Прилепиным

Писатель возвращался в Нижний Новгород к семье. Военкор Анна Долгарева рассказала РЕН ТВ, что недавно у Захара Прилепина закончилась командировка в ЛНР. По данным портала 112, автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин, был взорван в районе города Бор недалеко от Нижнего Новгорода. На момент взрыва в авто находились только писатель и его водитель.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель писателя погиб, а сам Прилепин получил ранения. О характере ранений не сообщается. По факту покушения возбуждено уголовное дело. По данным источника «Известий», предполагаемый подозреваемый задержан.

Взорванный автомобиль, в котором передвигался писатель Захар Прилепин Фото: СК РФ

К месту взрыва отправили наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России. Дело взято на контроль руководством МВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По неподтвержденным данным, взрывное устройство было закреплено на дне автомобиля и приведено в действие дистанционно — за Прилепиным следили и дождались, когда он высадит из машины дочь. После детонации авто перевернулось. Точной информации о ранении Прилепина нет, предположительно, он находится в тяжелом состоянии.

По информации «Известий», писателя доставили в реанимацию одной из больниц Нижнего Новгорода и планируют отправить на лечение в Москву.

Чем известен Захар Прилепин

Захар Прилепин — один из самых известных российских журналистов и писателей, автор бестселлеров «Семь жизней», «Санькя», «Черная обезьяна» и «Некоторые не попадут в ад». Помимо этого Прилепин активно участвовал в боях на Донбассе и развивал политическую деятельность: участвовал в выборах в Госдуму, пытался вернуть на Лубянку памятник «Железному Феликсу», руководил политической партией «За правду».

В ноябре 2020 года стал ведущим программы «Война и мир» на радиостанции «Комсомольская правда», в 2021 году стал главным редактором портала «Ваши Новости» в Великом Новгороде, приобретя издание. С 16 ноября 2021 года — вел авторскую программу «Родня» на «НТВ».

Фото: РИА Новости

В 2023 году Прилепин подписал контракт в Росгвардией и отправился в зону СВО в составе батальона «Оплот». 4 мая писатель сообщил, что основной состав батальона Росгвардии «Оплот», отработав в зоне СВО четыре месяца, вышел по ротации.

«Поставленные задачи выполнены, несколько бойцов и офицеров представлены к наградам. После положенного отпуска и доформирования новых рот батальон вернётся в зону СВО для выполнения очередных боевых задач», — писал он.

Кто мог взорвать Захара Прилепина

Угрозы писателю приходили постоянно. Как сообщила «Известиям» жена Прилепина Мария, писатель жив, ему оказывают медицинскую помощь. «Мы живем уже много лет в таком состоянии. Много приходило угроз много лет. Конкретно перед этим [взрывом] угроз не было. А в целом они всегда были, это ни для кого не секрет», — рассказала она.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ответственность за взрыв лежит на спецслужбах США и Великобритании. По ее мнению, Вашингтон и НАТО «выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (запрещена в России. — Ред.), теперь [президент Украины Владимир] Зеленский с головорезами».

Заместитель командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики, майор армии ДНР Захар Прилепин на позициях батальона, 2017 год Фото: РИА Новости/Андрей Веселов

В мае 2020 года на Прилепина уже было совершено покушение в ДНР. Об этом один из добровольцев прилепинского батальона рассказал в интервью Ксении Собчак. Тогда пластидом была начинена книга в автомобиле писателя, но собака главы ДНР Александра Захарченко по кличке Личка почувствовала взрывчатку, которой пытались взорвать автомобиль.

Как сообщил «Известиям» председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, покушение на Захара Прилепина — очередное циничное преступление киевского нацистского режима.

— Нет никаких сомнений, что это теракт. Украина давно уже встала в один ряд с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) и другими международными террористическими организациями, но ее западные хозяева намеренно и упорно не хотят этого замечать! К счастью, достичь своих целей преступникам не удалось, писатель жив. Но атаки украинских боевиков на наших патриотов могут продолжаться. Единственный способ положить этому конец — достичь всех целей СВО! Режим Зеленского должен быть уничтожен. Только так мы сможем защитить нашу страну и ее граждан от украинского терроризма, — отметил Пискарев.

В партии Прилепина «За правду» взрыв назвали терактом и призвали создать народные дружины для патрулирования городов и поселков. Секретарь президиума Центрального совета партии, депутат Госдумы Елена Драпеко призвала жестоко наказать преступников.