Стала известна личность водителя машины с Прилепиным

За рулем Audi Q7, в которой находился писатель Захар Прилепин, был уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что 27-летний Шубин служил вместе с Прилепин, а в 2018 году переехал в Нижний Новгород, и продолжал работать с писателем.



Он сопровождал Прилепина и в поездке в Луганскую Народную Республику. При взрыве Шубин скончался на месте.

6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения, других пострадавших нет. На данный момент, по словам источника «Известий», писатель находится в реанимации, однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что угрозы жизни Прилепина нет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а в Нижегородской области введен план «Перехват».

Позднее стало известно, что полиция задержала возможного подозреваемого.

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

СК квалифицировал преступление как террористический акт.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.