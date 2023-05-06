Полиция задержала возможного подозреваемого в подрыве автомобиля с Прилепиным

Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила «Известиям» в субботу, 6 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — заявила Волк.

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

В МВД отметили, что в результате взрыва один человек погиб, а Прилепин получил ранения. По данным источника «Известий» писатель находится в реанимации. Ожидается, что его на вертолете доставят в Москву.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля с Прилепиным.

В свою очередь Мария, жена Прилепина, в разговоре с «Известиями» отметила, что им в течение многих нет поступали угрозы, но непосредственно перед взрывом их не было.